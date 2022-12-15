Лидер рейтинга
В прошлом году рейтинг самых влиятельных компаний возглавлял Google, однако в этом году он спустился на третье место. Так что рейтинг в 2022 году выглядит так:
- Apple;
- Microsoft Corp;
- Google.
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Также в 10 влиятельных компаний вошли еще:
- Amazon;
- Walmart;
- McDonald's;
- Coca-Cola;
- Tesla;
- Toyota;
- Mercedes-Benz и другие.
В релизе World Brand Lab рассказали, что компании из США представляют 198 из 500 лучших брендов, сохраняя влияние как глобальная супердержава брендов. Франция, Япония, Китай и Великобритания составляют второй мировой лагерь. Германия, Швейцария и Италия – третий ряд фаворитов брендов.
Рейтинг самых влиятельных компаний в 2022 году / Инфографика World Brand Lab