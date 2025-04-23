Доля принадлежат россиянам

Речь идет о 24% уставного капитала предприятия, принадлежащих российской компании АО "Катрен". Эта доля была арестована в рамках уголовного производства, связанного с растратой имущества, уклонением от налогов, отмыванием средств и коллаборационизмом.

Конкурс состоится через государственную систему Prozorro, сообщили в АРМА, информирует 24 Канал.

Смотрите также Деньги Фридмана и Авена: АРМА списало 137 миллионов гривен на восстановление Украины

По данным следствия, представители компании могут быть напрямую связаны с Россией и потенциально причастны к финансированию государства-агрессора,

– отметили в ведомстве.

Что известно о "Вента.ЛТД"

Компания создана в 1995 году в Днепре, специализируется на дистрибуции лекарственных средств и медицинских товаров.

Владельцем 70% компании является украинец Александр Волошин, еще 24% – арестованная доля АО "Катрен". До 2024 года совладельцами были также граждане Германии – Генрих и Анна Риттер.