Культовые рестораны и отель: АРМА взялась за активы онлайн-казино Pin-Up
- АРМА осмотрела арестованные активы онлайн-казино Pin-Up, владельцами которого являются граждане России, в частности рестораны, отель и корпоративные права стоимостью 2,6 миллиарда гривен.
- Директора компании, действовавшей под брендом Pin-Up в Украине, задержали 14 февраля за пособничество государству-агрессору; владельцы подозреваются в финансировании российского оборонного сектора.
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело осмотр арестованного имущества, связанного с онлайн-казино Pin-Up, настоящими владельцами которого являются граждане России.
Активы арестованы
Активы оцениваются в 2,6 миллиарда гривен, среди них – рестораны, отель и корпоративные права, сообщает пресс-служба АРМА, передает 24 Канал.
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Что арестовали
- ресторан "Монако" (1273 м²) в центре Киева;
- ресторанный комплекс "Купеческий двор" (536,5 м²) на Столичном шоссе;
- гостиница "Подол Плаза" (2965,5 м²) в историческом центре Киева;
- корпоративные права: 75% в "Купеческий двор" и "Монако", а также 50% в "Гарант недвижимость".
Заметьте. АРМА уже готовит подробные отчеты по техническому состоянию и составляющих активов. В ближайшее время планируется объявление конкурса на оценщиков, а затем – на управляющих через систему Prozorro.
Что известно о деле
14 февраля задержали директора компании, действовавшей под брендом Pin-Up в Украине. Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору.
Настоящие владельцы – граждане России, которые, по данным следствия, финансировали ветеранов так называемой "СВО", а сам бренд до сих пор работает в стране-агрессоре.
Ранее задержали также и номинального владельца компании и члена КРАИЛ Евгения Яхния. Заочно подозрение объявлено руководителю КРАИЛ Ивану Рудому, а также нескольким другим лицам, причастным к функционированию казино.
Онлайн-казино подозревают в финансировании оборонного сектора России через операции на территории временно оккупированной "ЛНР".