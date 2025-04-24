Культовые рестораны и отель: АРМА взялась за активы онлайн-казино Pin-Up

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело осмотр арестованного имущества, связанного с онлайн-казино Pin-Up, настоящими владельцами которого являются граждане России.

Активы арестованы

Активы оцениваются в 2,6 миллиарда гривен, среди них – рестораны, отель и корпоративные права, сообщает пресс-служба АРМА, передает 24 Канал.

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Что арестовали

ресторан "Монако" (1273 м²) в центре Киева;

(1273 м²) в центре Киева; ресторанный комплекс "Купеческий двор" (536,5 м²) на Столичном шоссе;

(536,5 м²) на Столичном шоссе; гостиница "Подол Плаза" (2965,5 м²) в историческом центре Киева;

(2965,5 м²) в историческом центре Киева; корпоративные права: 75% в "Купеческий двор" и "Монако", а также 50% в "Гарант недвижимость".

Заметьте. АРМА уже готовит подробные отчеты по техническому состоянию и составляющих активов. В ближайшее время планируется объявление конкурса на оценщиков, а затем – на управляющих через систему Prozorro.

Что известно о деле

14 февраля задержали директора компании, действовавшей под брендом Pin-Up в Украине. Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору.

Настоящие владельцы – граждане России, которые, по данным следствия, финансировали ветеранов так называемой "СВО", а сам бренд до сих пор работает в стране-агрессоре.

Ранее задержали также и номинального владельца компании и члена КРАИЛ Евгения Яхния. Заочно подозрение объявлено руководителю КРАИЛ Ивану Рудому, а также нескольким другим лицам, причастным к функционированию казино.

Онлайн-казино подозревают в финансировании оборонного сектора России через операции на территории временно оккупированной "ЛНР".