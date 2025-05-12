Акций фармкомпаний упали

Изменения произошли на фоне падения стоимости акций фармкомпаний после заявлений экс-президента США Дональда Трампа о необходимости снижения цен на лекарства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В понедельник акции AstraZeneca подешевели на 5,8%, и рыночная капитализация компании снизилась до примерно 154 млрд фунтов стерлингов (203 миллиарда долларов). Между тем стоимость HSBC выросла на 4% – до 156 миллиардов фунтов.

Падение акций AstraZeneca / Скриншот Bloomberg.

Мировой фармсектор в минусах

Заявления Трампа, в частности обещание подписать указ о введении принципа "наибольшего благоприятствования" (когда США будут платить за лекарства не больше, чем другие развитые страны), спровоцировали масштабную турбулентность. Речь идет о потенциальном снижении цен на медикаменты в США на 30-80%, хотя деталей будущей политики он не предоставил.

Это вызвало беспокойство среди инвесторов, особенно тех, кто ориентируется на американский рынок, говорится в статье Reuters. Европейские фармкомпании, в частности GSK, Roche и Novo Nordisk, потеряли от 3% до 7,5%. Японский фармацевтический индекс снизился более чем на 4%, падали и акции Chugai, Takeda.

В Южной Корее дешевели Samsung Biologics (–4,7%) и Celltrion, в Китае – BeiGene (–9%), Hutchmed China, Jiangsu Hengrui. В Гонконге – Innovent Biologics (–5,7%).

Индийский рынок не устоял

Индийский фармсектор также пострадал: хотя фондовый рынок страны в целом рос, акции фармацевтических компаний в понедельник снизились на 1,6%. Больше всего потеряла Sun Pharma (–4,6%), просели и котировки Zydus Life и Cipla (–0,7%), Divi's Laboratories и Lupin (–2%), Biocon (–3%).

Аналитики предупреждают, что в случае внедрения жесткой модели ценообразования в США, под удар попадут как брендовые, так и дженериковые препараты. Индийские компании, которые зарабатывают на поставках более дешевых аналогов в США, могут потерять прибыльность. В прошлом году индийский фармексорт в США вырос на 16% и достиг 9 миллиардов долларов.

Аналитик Nuvama Institutional Equities Шрикант Аколкар считает, что падение доходности в США особенно ударит по Sun Pharma, Biocon и Zydus Life, если новая политика будет реализована в полном объеме.

На фоне этого давления европейские фармкомпании призывают Евросоюз разрешить более высокие цены на медикаменты, чтобы удержать инвестиции и не потерять позиции в мировой фарминдустрии.