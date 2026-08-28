В "АТБ" вводят ограничение на продажу определенных товаров, – СМИ

Сеть супермаркетов "АТБ" ввела ограничения на продажу ряда продуктов. Среди них: консервы, крупы и макаронные изделия.

Кроме того, ограничения будут действовать и в отношении онлайн-заказов. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о новых правилах?

С 28 августа в "АТБ" на некоторых полках появились надписи "Не более 6 штук/килограмм в одном чеке". На сайте магазина также нельзя добавить более 6 товаров из категорий, на которые введены ограничения, в один чек.

Ограничения действуют на следующие продукты питания:

рыбные и мясные консервы;

макаронные изделия;

крупы;

сода;

крахмал;

соль;

сахар;

масло;

уксус;

хлопья;

продукты быстрого приготовления и для выпечки.

Представитель сети отметил, что, несмотря на таблички с ограничением продажи отдельных товаров, в "АТБ" нет дефицита. Он заявил, что именно люди, которые покупают товары большими партиями и перепродают их, создают ажиотаж.

Также "АТБ", "Сильпо" и Novus хотят изменить условия договора с поставщиками на случай, если товары, которые уже поступили на их склады, будут уничтожены в результате российских ударов. Изменения предусматривают, что супермаркеты смогут не оплачивать полную стоимость продукции, которая была уничтожена до завершения расчетов.