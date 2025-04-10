Неожиданный игрок на рынке – Безос инвестирует в тайный стартап дешевых электрокаров
- Джефф Безос инвестирует в стартап Slate Auto для создания доступного электропикапа стоимостью 25 000 долларов, производство которого может начаться в конце 2026 года.
- Стартап привлек не менее 111 миллионов долларов инвестиций в 2023 году, причем участие в следующем раунде принял сам Безос.
Джефф Безос готовит захват рынка электромобилей. Основатель Amazon тайно финансирует стартап Slate Auto, который работает над созданием доступного двухместного электропикапа стоимостью около 25 000 доалров.
Что известно о проекте
Производство может стартовать уже в конце 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Проект, который ранее был известен под названием Re:Car, родился в производственном инкубаторе Re:Build Manufacturing – его основали бывший руководитель Amazon Consumer Джефф Вилке и его однокурсник из MIT Майлз Арнон.
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К команде присоединились специалисты из Ford, GM, Stellantis и Harley-Davidson. Slate уже нанял сотни работников и ищет площадку для завода вблизи Индианаполиса (Индиана).
Сколько инвестиций привлечено
В 2023 году стартап собрал по меньшей мере 111 миллиона долларов инвестиций, а в следующем раунде участие принял сам Безос. По данным издания, инвестиции подтверждают документы из реестра штата Делавэр и источники, знакомые с процессом.
Slate Auto может стать крупнейшей прямой ставкой Безоса на электромобильный рынок, не считая сотрудничества Amazon с Rivian,
– говорится в статье.
Заметьте. Бизнесмен уже вкладывался в компании из сфер ИИ, обороны, мобильности и робототехники, но такой амбициозный EV-проект – новое направление.