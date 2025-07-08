Безос продал акции Amazon на 666 миллионов долларов после свадьбы в Венеции

Основатель Amazon Джефф Безос реализовал очередную партию акций компании. Речь идет о почти 3 миллионах ценных бумаг на общую сумму 666 миллионов долларов.

После свадьбы – продажа акций

Продажа акций состоялась вскоре после громкой свадьбы миллиардера с Лорен Санчес, которая прошла в Венеции и обошлась паре примерно в 50 миллионов долларов, пишет CNBC со ссылкой на документы, поданные к регулятору, передает 24 Канал.

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На церемонии присутствовали звезды мирового масштаба, в частности, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Билл Гейтс, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо и члены семьи Кардашьян.

Акции на сотни миллионов

Согласно финансовому плану, Безос намерен продать до 25 миллионов акций Amazon до мая 2026 года. Текущая сделка стала одной из крупнейших в рамках этой стратегии.

Всего в конце июня предприниматель реализовал акции на более 736 миллионов долларов, впрочем остается крупнейшим акционером Amazon. Безосу все еще принадлежит более 900 миллионов акций, оцениваемых почти в 200 миллиардов долларов.

Справочно. Джефф Безос оставил пост генерального директора Amazon в 2021 году, и продолжает влиять на стратегический курс компании как ее главный акционер.