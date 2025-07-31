Несмотря на длительные переговоры и интерес, официально магазинов сети Biedronka на территории Украины нет. В то же время это очень популярная сеть украинцев в Польше.

Была ли речь о мероприятии Biedronka в Украине?

Планирует ли компания выходить на украинский рынок, есть ли ориентировочные даты открытия магазинов, разбирался 24 Канал.

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Польская группа Jerónimo Martins, владелец сети Biedronka, еще до войны изучала возможности выхода на украинский рынок, в частности рассматривала покупку сети АТБ, однако сделка не состоялась.

В 2022 году представители Biedronka заявляли, что Украина остается важным перспективным рынком, но реализацию планов откладывают до завершения войны.

Справка. Biedronka – крупнейшая сеть продуктовых дискаунтеров в Польше, ее основали еще в 1995 году. По состоянию на сейчас по всей Польше более 3500 точек.

Почему запуск откладывается?

Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), в июне этого года объяснил, что во время полномасштабной войны выход крупных западных продуктовых брендов – вряд ли реален.

По его словам, пока продолжаются боевые действия, стабильность инвестиций остается неопределенной.

Заметьте. Иностранные компании ждут предсказуемые правовые и экономические условия, чтобы минимизировать риски. Отсутствие такого климата сдерживает массовый вход на украинский рынок.

Каковы планы компании?

Biedronka уже развернула первые магазины в Словакии, подтверждая стратегическую ориентацию на Восточную Европу. Более того, в компании отмечали, что имеют амбициозные планы – до 2030 года хотят инвестировать в новые рынки и увеличить продажи почти до 50 миллиардов долларов.