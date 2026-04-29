Пережили блэкауты: украинская сеть морепродуктов откроет 17 ресторанов в Европе

Сеть морепродуктовых ресторанов "Черноморка" смогла нарастить выручку на 27% в 2025 году –и это несмотря на то, что зимой из-за блэкаутов заведения потеряли почти половину гостей. Сейчас компания открывает десятки ресторанов в Европе и инвестирует в собственное производство.

Какие планы "Черноморки" по открытию ресторанов в Европе?

"Черноморка" выросла на 27% несмотря на блэкауты. Об этом рассказала совладелица компании Ольга Копылова, пишет UCSC.

По состоянию на апрель этого года у нас в сети 51 ресторан, 35 из них – в Украине. Доходы выросли на 27%. Но мы пережили чрезвычайно нелегкую зиму. Мы выбрались, хотя это было очень трудно,

– отметила она.

По словам Копыловой, ключевым фактором роста стало открытие новых точек: за год сеть запустила 11 ресторанов: пять в Украине (Киев, Белая Церковь, Луцк) и еще шесть – за рубежом, в частности в Польше, Чехии, Литве и Молдове.

Компания также сделала стратегический шаг в сторону собственного производства – приобрела ферму в Хорватии. Она уже поставляет продукцию в европейские заведения сети.

В 2025 году ферма должна дать около 25 тонн мидий, но в планах – увеличить объемы до 300 тонн в год. Кроме того, возле фермы планируют открыть ресторан с дегустациями и экскурсиями, чтобы превратить производство в отдельное гастрономическое направление.

Что это означает?

Бизнес диверсифицирует риски (Украина + Европа) Ритейл и HoReCa все чаще заходят в собственное производство Отключения электроэнергии меняют поведение клиентов

В 2026 году "Черноморка" планирует значительно расшириться – открыть примерно 17 новых заведений в Польше и других странах Европы.

В целом мы планируем рост продаж на 20% в этом году. Также должны подготовиться к 2027 году, на который у нас запланирован рост бизнеса на 70%,

– добавила Копылова.

Итак, "Черноморка" показывает классический пример адаптации бизнеса: вместо сокращения – расширение, вместо зависимости – контроль над поставками.

Что известно о ферме "Черноморки"?

В этом году "Черноморка" запустила ферму по выращиванию мидий, сибаса и дорадо за рубежом. Это новый шаг в развитии морского хозяйства, пишет Posteat.

Теперь у нас свои мидии, сибас и дорадо. Мы учимся выращивать их вместе с хорватской командой на ферме возле Стон – в чистом Адриатическом море. Для нас это о качестве, доверие и честный путь продукта – от моря до стола,

- пишут представители компании.

Известно, что ферма создана в сотрудничестве с хорватской командой, которая имеет опыт в морской аквакультуре. Запуск проекта является частью стратегии развития собственного производства и обеспечения стабильных поставок морепродуктов для ресторанного сегмента. Выращивание происходит в естественных морских условиях Адриатики.

Проект предусматривает постоянный контроль качества воды, условий содержания и соблюдения европейских стандартов безопасности пищевых продуктов.

Как украинский бизнес и беженцы влияют на ВВП Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Из-за войны в страны ЕС выехали в страны ЕС 5 – 7 миллионов жителей Украины. Больше всего осело в Польше, Германии и Чехии, где вместе с мигрантами предыдущих лет украинцы интегрируются в местные рынки труда, наполняют бюджеты и пенсионные фонды. По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше – 900 тысяч украинцев;

в Германии – 295 тысяч;

в Чехии – около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года: в ВВП Польши – 2,7%; Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП; Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Относительно последней эксперт отмечает, что вклад украинцев в благосостояние Германии является также значительным несмотря на кажущийся более низкий процент, ведь ее экономика является крупнейшей в Европе.

