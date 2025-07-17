Что заявил Трамп?

Об этом он написал на платформе Truth Social, поблагодарив руководство компании за решение, передает 24 Канал.

Смотрите также Пошлины Трампа бьют по экспорту: тысячи автомобилей застряли в порту ЕС

"Я разговаривал с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в США, и они согласились это сделать. Спасибо руководителям Coca-Cola", – говорится в заявлении Трампа.

Что известно о позиции компании?

В ответ представитель Coca-Cola заявил, что компания "благодарна за энтузиазм" Трампа относительно продукта и в ближайшее время расскажет больше о новых форматах напитков.

По информации Reuters, в США Coca-Cola обычно содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тогда как в ряде других стран используется именно тростниковый сахар.

Справочно. Это решение является частью новой инициативы Трампа – "Make America Healthy Again" ("Сделаем Америку снова здоровой"), которая предусматривает изменение состава пищевых продуктов на более здоровые ингредиенты, в частности – отказ от искусственных красителей и избыточного сахара.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший также критикует высокое потребление сахара в американской диете и выступает за цельные продукты. Новые диетические рекомендации правительство обещает представить уже этим летом.

Станет ли Coca-Cola "здоровее"?

При этом медицинские эксперты отмечают, что существенной разницы между тростниковым сахаром и кукурузным сиропом для здоровья не обнаружено, хотя оба стоит ограничить в ежедневном рационе.