Что заявил Трамп?
Об этом он написал на платформе Truth Social, поблагодарив руководство компании за решение, передает 24 Канал.
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"Я разговаривал с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в США, и они согласились это сделать. Спасибо руководителям Coca-Cola", – говорится в заявлении Трампа.
Что известно о позиции компании?
В ответ представитель Coca-Cola заявил, что компания "благодарна за энтузиазм" Трампа относительно продукта и в ближайшее время расскажет больше о новых форматах напитков.
По информации Reuters, в США Coca-Cola обычно содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тогда как в ряде других стран используется именно тростниковый сахар.
Справочно. Это решение является частью новой инициативы Трампа – "Make America Healthy Again" ("Сделаем Америку снова здоровой"), которая предусматривает изменение состава пищевых продуктов на более здоровые ингредиенты, в частности – отказ от искусственных красителей и избыточного сахара.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший также критикует высокое потребление сахара в американской диете и выступает за цельные продукты. Новые диетические рекомендации правительство обещает представить уже этим летом.
Станет ли Coca-Cola "здоровее"?
При этом медицинские эксперты отмечают, что существенной разницы между тростниковым сахаром и кукурузным сиропом для здоровья не обнаружено, хотя оба стоит ограничить в ежедневном рационе.