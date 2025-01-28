Coca-Cola отзывает напитки в Европе из-за возможных рисков для здоровья

Европейское подразделение Coca-Cola Europacific Partners объявило об отзыве ряда популярных напитков, среди которых Coke, Sprite, Fuze Tea и другие.

Напитки могут содержать хлорат

Причиной стало выявление повышенного уровня хлората, что может представлять потенциальную угрозу для здоровья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France 24.

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Проблему обнаружили во время плановой проверки на производственном предприятии в Генте (Бельгия). Напитки с кодами партий от 328 GE до 338 GE будут изъяты с рынков шести стран:

Бельгии,

Нидерландов,

Великобритании,

Германии,

Франции,

Люксембурга.

Есть ли риски для здоровья потребителей

Компания сообщила, что большинство продукции уже изъята из магазинов до момента ее попадания к потребителям. Французское представительство Coca-Cola отметило, что риск для здоровья является "очень низким", и пока отзыв не распространяется на французский рынок.

Coca-Cola попросила прощения у своих потребителей и находится в постоянном контакте с регуляторами стран, где было выявлено нарушение.

Важно. Сейчас жалоб от потребителей не поступало, а компания продолжает работать над завершением процесса изъятия продукции.