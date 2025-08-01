Как расширяется сеть NOVA?

В январе – июне компания доставила 238 миллионов посылок и грузов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Из них 5,9 миллионов – международные отправления, сообщили в компании NOVA, информирует 24 Канал.

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За шесть месяцев 2025 года открыто 708 новых отделений и установлено 4069 почтоматов. В целом количество новых точек сервиса выросло на 4777 единиц, в частности 759 – в прифронтовых регионах.

На конец июня сеть компании насчитывает 42 311 точек обслуживания по всей стране:

13 985 отделений

28 326 почтоматов

Кроме того, группа NOVA увеличила объем налоговых платежей на 36%, до 7,9 миллиардов гривен. Из них:

Новая почта – 6,1 миллиард гривен

NovaPay – 765 миллионов гривен

Nova Digital – 211 миллионов гривен

Nova Global – 94 миллиона гривен

Куда инвестирует компания?

Капитальные инвестиции NOVA за шесть месяцев составили 1,9 миллиардов гривен, а на благотворительность компания направила 983 миллиона гривен. Всего с начала полномасштабной войны NOVA инвестировала в поддержку страны 5,5 миллиардов гривен.