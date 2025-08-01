"Нова Пошта" показала финрезультаты: +23% к выручке, +36% к налогам
- Выручка NOVA выросла на 23% до 24,6 миллиардов гривен, а налоговые платежи выросли на 36% до 7,9 миллиардов гривен.
- Компания доставила 238 миллионов посылок, открыла 708 новых отделений и установила 4069 почтоматов, инвестируя 1,9 миллиарда гривен в капитальные проекты и 983 миллиона гривен на благотворительность.
Группа компаний NOVA (Новая почта) по итогам первого полугодия 2025 года продемонстрировала рост ключевых показателей. Выручка компании выросла на 23% и достигла 24,6 миллиардов гривен.
Как расширяется сеть NOVA?
В январе – июне компания доставила 238 миллионов посылок и грузов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Из них 5,9 миллионов – международные отправления, сообщили в компании NOVA, информирует 24 Канал.
Смотрите также "Наконец-то и вы подождали": Укрпочта и "Новая почта" пошутили друг над другом в соцсетях
За шесть месяцев 2025 года открыто 708 новых отделений и установлено 4069 почтоматов. В целом количество новых точек сервиса выросло на 4777 единиц, в частности 759 – в прифронтовых регионах.
На конец июня сеть компании насчитывает 42 311 точек обслуживания по всей стране:
- 13 985 отделений
- 28 326 почтоматов
Кроме того, группа NOVA увеличила объем налоговых платежей на 36%, до 7,9 миллиардов гривен. Из них:
- Новая почта – 6,1 миллиард гривен
- NovaPay – 765 миллионов гривен
- Nova Digital – 211 миллионов гривен
- Nova Global – 94 миллиона гривен
Куда инвестирует компания?
Капитальные инвестиции NOVA за шесть месяцев составили 1,9 миллиардов гривен, а на благотворительность компания направила 983 миллиона гривен. Всего с начала полномасштабной войны NOVA инвестировала в поддержку страны 5,5 миллиардов гривен.