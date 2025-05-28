Платформы нарушили нормы

Если факты нарушений подтвердятся, платформам может грозить штраф до 6% от годового глобального дохода. Об этом говорится на официальном сайте ЕК, передает 24 Канал.

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Справочно. В рамках Закона о цифровых услугах (DSA) платформы обязаны учитывать права и безопасность детей при разработке и функционировании своих сервисов.

"Интернет должен быть безопасным пространством для обучения и общения детей. Нашим приоритетом является защита несовершеннолетних. Мы решительно настроены противодействовать любому потенциальному вреду для молодых пользователей", – заявила исполнительная вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Хенна Вирккунен.

Фокус расследования

Pornhub, XNXX и XVideos уже с 2023 года входят в список "очень крупных онлайн-платформ" (VLOP). Это означает, что они должны внедрить надежные инструменты возрастной проверки, предотвращать распространение контента без согласия, а также информировать правоохранительные органы о возможных уголовных правонарушениях, в частности, случаи сексуального насилия над детьми.

Несмотря на это, в ЕК сомневаются в эффективности принятых мер. Комиссия объявила об углубленном расследовании, в рамках которого может проводить дополнительные запросы, интервью и инспекции.

Что касается Stripchat, то платформу недавно исключили из списка VLOP, поскольку она не достигает порогового уровня в 45 миллионов пользователей. Однако она все равно подпадает под общие правила DSA. За соблюдением законодательства в ее случае будет следить регулятор Кипра, где сайт зарегистрирован.

Продолжается сбор доказательств

Кроме этого, государства-члены ЕС начали скоординированные действия в отношении меньших сайтов с подобным контентом, чтобы обеспечить защиту несовершеннолетних от опасного или неприемлемого онлайн-контента.

"Комиссия проведет расследование в приоритетном порядке, продолжит сбор доказательств, который может включать дополнительные запросы, интервью или проверки", – говорится в заявлении.

Важно. Вместе с проверками Еврокомиссия также объявила, что вместе с государствами-членами разрабатывает новое приложение для проверки возраста пользователей. Его планируют запустить уже летом 2025 года. Инициатива должна помочь платформам проверять, исполнилось ли пользователю 18, без сбора персональных данных.