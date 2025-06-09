Основания считать X порносайтом

Поэтому, правительство страны рассматривает возможность включить X в перечень сайтов, которые должны внедрить строгую возрастную проверку для доступа пользователей, сообщает Politico, информирует 24 Канал.

Смотрите также Соцсеть будущего на базе ИИ: как создатели ChatGPT готовят конкурента для X Маска и Meta

В офисе министра цифровых технологий Франции Клары Шаппаз отметили, что соцсеть X "с 2024 года допускает распространение порнографического контента", а значит, должна подпадать под ту же правовую категорию, что и специализированные порносайты.

Что дальше

Команде Шаппаз поручили изучить возможность внесения X в перечень сайтов, которые в соответствии с новым французским декретом обязаны проверять возраст пользователей.

В комментарии для Quotidien министр отметила, что платформа "в ближайшее время получит те же бумаги, что и YouPorn" – то есть предписание или ограничить взрослый контент, или ввести возрастную проверку.

Важно. Франция уже обязала все сайты с контентом 18+ обеспечить верификацию возраста пользователей до 7 июня. В случае нарушений платформы могут быть оштрафованы, удалены из поисковых систем или даже заблокированы.