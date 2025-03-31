"Яичный король" расширяет бизнес – поглотил американского производителя за 1,1 миллиард долларов
- Бразильская корпорация Global Eggs приобрела американскую компанию Hillandale Farms за 1,1 миллиард долларов.
- Global Eggs отложила первичное публичное размещение акций, чтобы сосредоточиться на интеграции нового приобретения.
- Рикардо Фариа прогнозирует годовой доход нового холдинга в более 2 миллиардов долларов и рост потребления яиц, особенно в западных странах.
Бразильская корпорация Global Eggs, которая принадлежит Рикардо Фарии, приобрела американскую компанию Hillandale Farms за 1,1 миллиардов долларов.
Что известно о компании
Об успешной сделке сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. До начала эпидемии птичьего гриппа Hillandale Farms имела 20 миллионов кур-несушек.
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Справочно. Компания, основана в 1958 году, является одним из крупнейших производителей куриных яиц в США.
Это уже второе приобретение для Global Eggs после покупки в ноябре 2024 года испанского яичного объединения Grupo Hevo.
Спрос на яйца
Рикардо Фариа оценивает годовой доход нового холдинга в более чем 2 миллиарда долларов. Он отмечает, что спрос на яйца изменился: если раньше они были популярны среди потребителей с ограниченным бюджетом, то теперь яйца стали основным продуктом для людей разных социальных и экономических классов.
Фариа прогнозирует рост потребления куриных яиц, особенно в западных странах.
Планы компании
До объявления о покупке Hillandale Farms, Global Eggs планировала провести первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже, но теперь этот план отложен. Компания сосредоточится на интеграции нового приобретения и укреплении своих брендов.