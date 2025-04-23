Google могут заставить продать Chrome: стартовал самый громкий антимонопольный процесс за 25 лет

В США стартовал масштабный антимонопольный процесс против Google, которую в прошлом году признали монополистом в сфере веб-поиска. Министерство юстиции и прокуроры нескольких штатов требуют разделения гиганта: мол, бизнес Google стал слишком влиятельным и опасным для конкуренции.

Что требует правительство США от Google

Слушания проходят в Вашингтоне под председательством судьи Амита Мехти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Представители Минюста предлагают заставить Google продать браузер Chrome, а также выделить Android и Play Store в отдельные компании.

Кроме того, компанию хотят обязать лицензировать поисковые данные для конкурентов и прекратить платить за место "по умолчанию" на устройствах.

Позиция Google

Google все это называет "экстремальными мерами", которые якобы только навредят пользователям и несправедливо вознаградят конкурентов.

"Google "честно завоевала" свою позицию, а продажа Chrome может поставить под угрозу работу многих сторонних сервисов – например, Samsung и Opera, которые пользуются его открытым кодом", – настаивает защита компании.

Как ИИ может обострить проблему

Прокуроры в свою очередь отметили, что преимущество Google в поиске дает ей еще большую фору в сфере искусственного интеллекта. Среди примеров – соглашение с Samsung по установке ИИ-помощника Gemini по умолчанию.

Заметьте. Это первый за более чем 25 лет судебный процесс, в котором США могут принудительно разделить технологическую компанию. Последним таким случаем было разделение AT&T в 1982 году, а самым известным - процесс против Microsoft в 90-х. Ожидается, что решение по делу объявят до августа.