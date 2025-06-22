Поддержка молодых предпринимателей

Финансовая поддержка должна помочь молодежи покрыть стартовые расходы, в частности аренду помещения, приобретение оборудования и запуск предпринимательской деятельности, сообщила Государственная служба занятости, передает 24 Канал.

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С сентября 2024 года такую помощь уже получили 360 молодых предпринимателей, которые активно развивают собственные дела, и как следствие, способствуют экономическому развитию государства. С начала действия программы в 2022 году оформлено 26 тысяч микрогрантов, что позволило создать более 48 тысяч рабочих мест.

Сколько денег выделили на программу

Кроме того, в рамках десятой волны программы на 2025 год еще 491 предприниматель получит микрогранты на общую сумму почти 157 миллионов гривен. По предварительным оценкам, это позволит создать 959 новых рабочих мест.

Участники чаще всего выбирают такие сферы:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – 32%;

гостинично-ресторанный бизнес – 16%;

перерабатывающая промышленность – 12%;

сфера услуг – 9%;

здравоохранение и социальная помощь – 6%.

Интересно, что большинство получателей микрогрантов – женщины, которые составляют две трети всех участников программы. Отдельно в рамках ветеранского направления программы "Собственное дело" 87 победителей получат финансирование на общую сумму почти 42 миллиона гривен для старта или расширения собственного бизнеса.