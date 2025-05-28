Громкая сделка на 1 миллиард долларов: что изменится в Rhode и останется ли Бибер лицом бренда

Бренд косметики и ухода за кожей Rhode, основанный Хейли Бибер, купит американская компания Elf Beauty за сумму, которая может достичь 1 миллиарда долларов. Но несмотря на смену владельца, Бибер не уходит из бренда – она останется его лицом и активной частью команды.

Останется ли Бибер у руля

Согласно информации Reuters, Хейли Бибер после завершения сделки станет стратегическим советником Rhode и продолжит влиять на развитие бренда, который с момента запуска в 2022 году стал настоящим феноменом в соцсетях, информирует 24 Канал.

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Заметьте. Успех Rhode во многом обязан именно харизме и влиянию основательницы – в частности вирусным лип-бальзамам, которые стали бестселлерами TikTok.

Что известно о новой стратегии развития

Компания Elf Beauty, известна своей доступной декоративной косметикой, благодаря этой сделке выйдет в премиальный сегмент. По словам CEO Elf Таранга Амина, объединение с Rhode поможет сделать качественную, "премиальную красоту" еще доступнее для более широкой аудитории.

В 2023 году бренд Rhode заработал более 212 миллионов долларов, а осенью планирует расширение в Sephora в США, Канаде и Великобритании. Ожидается, что финальное закрытие сделки состоится во втором квартале 2026 финансового года.

Итак, Хейли Бибер не прощается с брендом, который сама создала, а переходит к новой роли, которая позволит ей оставаться креативным двигателем успеха Rhode.