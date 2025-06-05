Стратегическая локация: немецкий логистический гигант инвестирует в еще один терминал в Украине
- Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) приобрела 60% акций терминала "Евробридж" в Закарпатской области, который будет работать как HHLA Eurobridge Batiovo.
- Терминал трансформируется в интермодальный хаб с запуском контейнерных операций в четвертом квартале 2025 года, способен обрабатывать до 100 тысяч TEU в год.
Компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) приобрела 60% акций интермодального терминала "Евробридж" в поселке Батево, Закарпатской области.
Сделка почти завершена
Новый актив будет работать под брендом HHLA Eurobridge Batiovo как совместное предприятие между HHLA International и украинской Fortior Capital, говорится на сайте компании, передает 24 Канал.
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В компании отметили, что до завершения сделки осталось только получить согласование от украинских антимонопольных органов.
Справочно. Батево расположено вблизи стратегического железнодорожного узла - пограничного перехода Чоп, что обеспечивает прямое сообщение с Венгрией и Словакией. Терминал имеет пути как европейского стандарта (1435 мм), так и широкую (1520 мм), что позволяет эффективно сочетать логистические маршруты с ЕС и Украиной.
На объекте продолжается реконструкция
Сейчас на объекте продолжается масштабная реконструкция, из терминала для насыпных грузов он трансформируется в интермодальный хаб для перевалки контейнеров. Запуск контейнерных операций запланирован на четвертый квартал 2025 года.
На первом этапе расширения терминал сможет обрабатывать до 100 тысяч TEU в год, а также обеспечивать перевалку зерновых и других типов грузов.
В HHLA отметили также, что эта инвестиция усиливает их присутствие в Украине, ведь компания уже управляет контейнерным терминалом в Одессе и украинским железнодорожным оператором UIC Ukraine Intermodal Company.
По словам руководства, новое партнерство откроет дополнительные возможности для сообщения между внутренними районами и морскими портами, в частности Черного, Северного и Балтийского морей.