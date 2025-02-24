Какие акции перешли под контроль управляющего

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Puls Biznesu. Назначенный управляющий получил контроль над 20,5 миллионов акций Getin Holding (10,79%), непосредственно принадлежащих Чарнецкому, а также над 64,8 миллиона акций (34,17%), которые бизнесмен контролирует через нидерландскую инвесткомпанию LC Corp.

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Почему это произошло

Ходатайство о введении управляющего подал Марцин Кубичек – арбитражный управляющий имуществом обанкротившегося Idea Bank (Польша). Он пояснил, что это решение поможет получить реальные средства для выплат кредиторам банка. Значительную часть этих обязательств составляют вкладчики GetBack – финансовой компании, которая обанкротилась в 2018 году из-за махинаций с облигациями.

Справочно. Рыночная стоимость конфискованных акций Getin Holding оценивается в 57 миллионов злотых (около 14 миллионов долларов).

Что будет с Идея Банком Украина

Самым ценным активом Getin Holding является Идея Банк Украина, который сейчас находится в процессе продажи Сергею Тигипко. Срок для выполнения предварительных условий сделки истекает в конце февраля.

Кроме потери акций, Лешек Чарнецкий и LC Corp через суд могут быть обязаны уплатить почти 1 миллиард злотых (250 миллионов долларов) в пользу обанкротившегося банка. Эта сумма связана с потерями от обесценивания акций VB Leasing (бывшей лизинговой компании холдинга) и незаконным получением более 100 млн злотых (25 миллионов долларов) дивидендов.

Эта ситуация – лишь часть большого скандала в финансовом секторе Польши, связанного с банкротством ряда учреждений, принадлежавших Чарнецкому.