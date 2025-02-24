Польский суд передал акции украинского Идея Банка под внешнее управление

Польский суд принял решение о назначении управляющего для акций бизнесмена Лешека Чарнецкого в финансовой группе Getin Holding, которая владеет 100% акций украинского Идея Банка.

Какие акции перешли под контроль управляющего

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Puls Biznesu. Назначенный управляющий получил контроль над 20,5 миллионов акций Getin Holding (10,79%), непосредственно принадлежащих Чарнецкому, а также над 64,8 миллиона акций (34,17%), которые бизнесмен контролирует через нидерландскую инвесткомпанию LC Corp.

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Почему это произошло

Ходатайство о введении управляющего подал Марцин Кубичек – арбитражный управляющий имуществом обанкротившегося Idea Bank (Польша). Он пояснил, что это решение поможет получить реальные средства для выплат кредиторам банка. Значительную часть этих обязательств составляют вкладчики GetBack – финансовой компании, которая обанкротилась в 2018 году из-за махинаций с облигациями.

Справочно. Рыночная стоимость конфискованных акций Getin Holding оценивается в 57 миллионов злотых (около 14 миллионов долларов).

Что будет с Идея Банком Украина

Самым ценным активом Getin Holding является Идея Банк Украина, который сейчас находится в процессе продажи Сергею Тигипко. Срок для выполнения предварительных условий сделки истекает в конце февраля.

Кроме потери акций, Лешек Чарнецкий и LC Corp через суд могут быть обязаны уплатить почти 1 миллиард злотых (250 миллионов долларов) в пользу обанкротившегося банка. Эта сумма связана с потерями от обесценивания акций VB Leasing (бывшей лизинговой компании холдинга) и незаконным получением более 100 млн злотых (25 миллионов долларов) дивидендов.

Эта ситуация – лишь часть большого скандала в финансовом секторе Польши, связанного с банкротством ряда учреждений, принадлежавших Чарнецкому.