Почему упал индекс ИОДА

В марте он превышал нейтральную отметку и составлял 51,8. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает 24 Канал.

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Среди основных причин снижения индекса:

неблагоприятные погодные условия,

неопределенность ситуации на фронте,

рост расходов на сырье и оплату труда,

инфляционное давление,

ослабление гривны к евро,

нехватка кадров.

Где самые оптимистичные тенденции

Несмотря на общее охлаждение настроений, промышленность остается самой оптимистичной отраслью – индекс здесь составляет 51,8. Предприятия ожидают роста производства и новых заказов, в частности экспортных.

В то же время уменьшились запасы сырья и ослабли оценки по незавершенному производству.

У торговле сохраняется позитивный настрой (индекс 51,2), однако бизнес уменьшил ожидания относительно товарооборота, закупок и прибыльности.

У строительстве, где индекс упал до 47,3 (против 52,9 в марте), больше всего повлияли погодные факторы, уменьшение объемов работ и меньшая уверенность в подрядных услугах.

Где худшие показатели

Наиболее пессимистичные прогнозы – в сфере услуг: индекс здесь составляет 46,3. Предприятия опасаются сокращения заказов и снижения объемов на фоне рисков безопасности и дефицита квалифицированного персонала.

Заметьте. Большинство секторов ожидает роста цен на ресурсы и продукцию, кроме строительства. Промышленность и услуги планируют сокращение персонала, тогда как в строительстве готовятся к расширению команды.