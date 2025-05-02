Инфляция, война, погода – индекс НБУ упал ниже 50
- В апреле 2025 года индекс ожиданий деловой активности в Украине снизился до 49,4 пункта из-за неблагоприятных погодных условий, неопределенность на фронте, инфляцию и ослабление гривны.
- Промышленность остается самой оптимистичной отраслью с индексом 51,8, тогда как сфера услуг демонстрирует наиболее пессимистичные прогнозы с индексом 46,3.
В апреле 2025 года бизнес в Украине уменьшил ожидания относительно экономической активности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который ежемесячно рассчитывает Национальный банк, снизился до 49,4 пункта.
Почему упал индекс ИОДА
В марте он превышал нейтральную отметку и составлял 51,8. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает 24 Канал.
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Среди основных причин снижения индекса:
- неблагоприятные погодные условия,
- неопределенность ситуации на фронте,
- рост расходов на сырье и оплату труда,
- инфляционное давление,
- ослабление гривны к евро,
- нехватка кадров.
Где самые оптимистичные тенденции
Несмотря на общее охлаждение настроений, промышленность остается самой оптимистичной отраслью – индекс здесь составляет 51,8. Предприятия ожидают роста производства и новых заказов, в частности экспортных.
В то же время уменьшились запасы сырья и ослабли оценки по незавершенному производству.
У торговле сохраняется позитивный настрой (индекс 51,2), однако бизнес уменьшил ожидания относительно товарооборота, закупок и прибыльности.
У строительстве, где индекс упал до 47,3 (против 52,9 в марте), больше всего повлияли погодные факторы, уменьшение объемов работ и меньшая уверенность в подрядных услугах.
Где худшие показатели
Наиболее пессимистичные прогнозы – в сфере услуг: индекс здесь составляет 46,3. Предприятия опасаются сокращения заказов и снижения объемов на фоне рисков безопасности и дефицита квалифицированного персонала.
Заметьте. Большинство секторов ожидает роста цен на ресурсы и продукцию, кроме строительства. Промышленность и услуги планируют сокращение персонала, тогда как в строительстве готовятся к расширению команды.