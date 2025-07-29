Какие шаги польская сторона уже сделала?

Об этом сообщил Назарий Волянский, директор по связям с органами государственной власти в Украине, во время круглого стола "Свобода для бизнеса и новые инвестиционные возможности" в Интерфакс-Украина, передает 24 Канал. По его словам, компания уже приобрела земельный участок в городе Мостиска, на западе Украины. Там должны построить топливный терминал в рамках масштабного проекта.

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"Это будет большой проект топливно-энергетического комплекса. Мы оцениваем инвестиции в размере 55 – 60 миллионов евро", – отметил Волянский.

Есть ли одобрение украинской стороны?

Сейчас Unimot подала заявку в Министерство экономики на признание проекта значительной инвестицией, что позволит компании рассчитывать на государственную поддержку и налоговые стимулы.

Надеемся, что получим эти стимулы и сможем как можно быстрее начать реализацию. Проект уже находится в активной стадии подготовки,

– добавил представитель компании.

Справочно. Unimot S.A. – независимый импортер жидкого и газообразного топлива, основан в 2011 году. С 2017 года акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже. В Польше и Украине она развивает сеть АЗС под брендом Avia, в частности через мастер-франчайзинговые договоры.