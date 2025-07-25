Стоит ли инвестировать в Pop Mart: бешеная популярность Labubu, высокие прибыли и конкуренты

Китайская компания Pop Mart, известная своими коллекционными фигурками, в частности персонажем Labubu, демонстрирует колоссальные результаты, на уровне с технологическими гигантами. По итогам прошлого года прибыль производителя достигла 1,22 миллиарда долларов, а операционная маржа составила почти 32%, что сопоставимо с показателями таких компаний, как Apple.

Как растут доходы Pop Mart?

Чистая маржа после уплаты налогов – 24%, что является чрезвычайно высоким показателем для индустрии развлечений и товаров массового спроса. В 2024 году Pop Mart планирует увеличить прибыль на 350%, активно выходя на международные рынки. Но удержит ли она успех, когда на горизонте уже появляются конкуренты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на dividendstocks.

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Пока львиная доля доходов – около 40% – поступает из Китая, однако глобальная экспансия уже демонстрирует первые успехи. Особенно стремительный рост зафиксирован в США.

Заметьте. По данным аналитической компании M Science, в июне продажи Labubu в США взорвались на 5000% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Я не видел ничего подобного от других производителей игрушек", – прокомментировал Винчи Чжан, старший аналитик M Science. Pop Mart только начинает осваивать американский рынок, но уже открыла 40 фирменных магазинов в США.

Какие прогнозы для инвесторов?

На фоне впечатляющей динамики аналитики положительно оценивают инвестиционные перспективы Pop Mart. Согласно консенсус-прогнозу, в течение года акции компании могут вырасти на 30%. В частности:

Citi прогнозирует рост на 51%;

J.P. Morgan – на 34%;

Deutsche Bank – на 19%;

Goldman Sachs, которые ожидают лишь 3% роста.

Впрочем, ключевым фактором в прогнозах остается вирусная популярность бренда, которая хоть и генерирует миллионные продажи, но остается непредсказуемой.

Какие риски?

Успех Pop Mart не остался без внимания конкурентов. В Китае уже появляются новые бренды, которые претендуют на популярность Labubu. В частности, персонаж Wakuku от компании Letsvan стремительно набирает популярность и уже получил в СМИ прозвище "убийца Labubu".

То есть, Pop Mart демонстрирует финансовую эффективность, как у техногигантов, и молниеносный рост на ключевых рынках. Инвестиции в компанию могут быть прибыльными, но связаны с рисками, присущими индустрии моды и кратковременных трендов.