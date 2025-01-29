DeepSeek шокировал рынок

Как пишет Bloomberg, акции упали из-за новостей о китайском разработчике искусственного интеллекта DeepSeek, который неожиданно привлек внимание инвесторов, информирует 24 Канал.

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Кто потерял больше всех

Значительные потери понесли именно те миллиардеры, чье состояние тесно связано с индустрией искусственного интеллекта:

Дженсен Хуанг (Nvidia) – минус 20,1 миллиард долларов (-20%)

Ларри Эллисон (Oracle) – минус 22,6 миллиардов долларов (-12%)

Майкл Делл (Dell) – минус 13 миллиардов долларов

Чанпен Чжао (Binance) – минус 12,1 миллиард долларов

В общем технологические магнаты потеряли 94 миллиардов долларов, что составляет 85% всего падения индекса миллиардеров Bloomberg. При этом фондовые рынки также отреагировали спадом:

Nasdaq Composite – минус 3,1%

S&P 500 – минус 1,5%

Что такое DeepSeek и почему она повлияла на рынок DeepSeek – китайская компания, базирующаяся в Ханчжоу и занимающаяся разработкой ИИ-моделей с 2023 года. Она оставалась малоизвестной, пока ее бесплатный чатбот DeepSeek R1 неожиданно не возглавил глобальные рейтинги загрузок в минувшие выходные.

Причины разочарования инвесторов

Наибольший шок для инвесторов вызвала информация, что DeepSeek потратила лишь 5,6 миллиона долларов на разработку своего продукта. Это своеобразный вызов устоявшемуся мнению Кремниевой долины о том, что создание мощных ИИ-моделей требует многомиллиардных инвестиций.

Из-за этого инвесторы начали сомневаться в будущем западных гигантов искусственного интеллекта, что привело к масштабной распродаже их акций и рекордным потерям миллиардеров.