DeepSeek шокировал рынок
Как пишет Bloomberg, акции упали из-за новостей о китайском разработчике искусственного интеллекта DeepSeek, который неожиданно привлек внимание инвесторов, информирует 24 Канал.
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Кто потерял больше всех
Значительные потери понесли именно те миллиардеры, чье состояние тесно связано с индустрией искусственного интеллекта:
- Дженсен Хуанг (Nvidia) – минус 20,1 миллиард долларов (-20%)
- Ларри Эллисон (Oracle) – минус 22,6 миллиардов долларов (-12%)
- Майкл Делл (Dell) – минус 13 миллиардов долларов
- Чанпен Чжао (Binance) – минус 12,1 миллиард долларов
В общем технологические магнаты потеряли 94 миллиардов долларов, что составляет 85% всего падения индекса миллиардеров Bloomberg. При этом фондовые рынки также отреагировали спадом:
- Nasdaq Composite – минус 3,1%
- S&P 500 – минус 1,5%
Что такое DeepSeek и почему она повлияла на рынокDeepSeek – китайская компания, базирующаяся в Ханчжоу и занимающаяся разработкой ИИ-моделей с 2023 года. Она оставалась малоизвестной, пока ее бесплатный чатбот DeepSeek R1 неожиданно не возглавил глобальные рейтинги загрузок в минувшие выходные.
Причины разочарования инвесторов
Наибольший шок для инвесторов вызвала информация, что DeepSeek потратила лишь 5,6 миллиона долларов на разработку своего продукта. Это своеобразный вызов устоявшемуся мнению Кремниевой долины о том, что создание мощных ИИ-моделей требует многомиллиардных инвестиций.
Из-за этого инвесторы начали сомневаться в будущем западных гигантов искусственного интеллекта, что привело к масштабной распродаже их акций и рекордным потерям миллиардеров.