DeepSeek "взломал" ИИ-рынок и ударил по миллиардерам – за день потеряли 108 миллиардов долларов
За один день 500 самых богатых людей мира суммарно потеряли 108 миллиардов долларов. Это стало следствием резкого обвала акций технологических компаний.
DeepSeek шокировал рынок
Как пишет Bloomberg, акции упали из-за новостей о китайском разработчике искусственного интеллекта DeepSeek, который неожиданно привлек внимание инвесторов, информирует 24 Канал.
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Кто потерял больше всех
Значительные потери понесли именно те миллиардеры, чье состояние тесно связано с индустрией искусственного интеллекта:
- Дженсен Хуанг (Nvidia) – минус 20,1 миллиард долларов (-20%)
- Ларри Эллисон (Oracle) – минус 22,6 миллиардов долларов (-12%)
- Майкл Делл (Dell) – минус 13 миллиардов долларов
- Чанпен Чжао (Binance) – минус 12,1 миллиард долларов
В общем технологические магнаты потеряли 94 миллиардов долларов, что составляет 85% всего падения индекса миллиардеров Bloomberg. При этом фондовые рынки также отреагировали спадом:
- Nasdaq Composite – минус 3,1%
- S&P 500 – минус 1,5%
Что такое DeepSeek и почему она повлияла на рынокDeepSeek – китайская компания, базирующаяся в Ханчжоу и занимающаяся разработкой ИИ-моделей с 2023 года. Она оставалась малоизвестной, пока ее бесплатный чатбот DeepSeek R1 неожиданно не возглавил глобальные рейтинги загрузок в минувшие выходные.
Причины разочарования инвесторов
Наибольший шок для инвесторов вызвала информация, что DeepSeek потратила лишь 5,6 миллиона долларов на разработку своего продукта. Это своеобразный вызов устоявшемуся мнению Кремниевой долины о том, что создание мощных ИИ-моделей требует многомиллиардных инвестиций.
Из-за этого инвесторы начали сомневаться в будущем западных гигантов искусственного интеллекта, что привело к масштабной распродаже их акций и рекордным потерям миллиардеров.