Мотивы австралийского бизнесмена

Об этом он сообщил в своем профиле LinkedIn, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. По словам Пратта, инвестиции будут способствовать созданию около 5000 новых рабочих мест в промышленных регионах, таких как Огайо, Мичиган, Пенсильвания и Аризона.

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"Чтобы снова сделать Америку великой, нам нужно снова производить в Америке", – написал бизнесмен.

Что известно о Пратте

Энтони Пратт – владелец упаковочного гиганта Pratt Industries, поставляющего продукцию ритейлерам вроде Walmart и Home Depot. Его состояние оценивают в 11,6 миллиардов долларов, значительная часть которых связана с семейной компанией Visy, одной из крупнейших частных фирм в Австралии.

Интересно, что в прошлом Пратта неоднократно связывали с Трампом. В частности, в 2019 году они вместе посетили завод Visy в Огайо, а в 2023-м пресса писала, что Трамп делился с ним чувствительной информацией о ядерных подводных лодках.

На этой неделе Пратт был единственным австралийцем на встрече "Инвестируйте в Америку" в Белом доме, где также были руководители Nvidia, SoftBank и Johnson & Johnson.