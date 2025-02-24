Канье Уэст запустил собственный мемкойн на фоне репутационных скандалов
Канье Уэст, также известный как Ye, анонсировал запуск своей криптовалюты YZY. Такое решение он принял на фоне ряда скандалов, которые навредили его бизнес-репутации.
Что известно о мемкоине Веста
Канье Уэст разрабатывает этот токен, чтобы обойти стандартные платформы, как Shopify, которые отказались от сотрудничества с ним из-за его скандальных высказываний, передает 24 Канал со ссылкой на CoinDesk.
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В соответствии с планами токены будут распределены так:
- 70% токенов YZY будет сохранено для личного пользования Канье Уэста;
- 10% пойдет на обеспечение ликвидности;
- остальные 20% будут доступны инвесторам.
Этот шаг в мир криптовалют Канье совершил после проблем с его бизнес-репутацией. В 2022 году компании, такие как Adidas и Balenciaga, а также его агентство, прекратили сотрудничество с ним из-за его антисемитских заявлений и публичной поддержки Гитлера.
Репутационные скандалы Канье Уэста
В этом году, после того, как Канье Уэст публично заявил о своих нацистских убеждениях и использовал свастику на товарах своего бренда Yeezy, платформа Shopify закрыла его интернет-магазин.
Новый токен YZY, запланирован как официальная валюта для бренда Yeezy, сначала должен был быть запущен на вебсайте Yeezy в четверг. Впрочем, запуск был отложен из-за реакции на скандалы, подобные ситуации с криптовалютой LIBRA.
Интересно! В начале месяца распространились слухи о предстоящем запуске токена после того, как Вест связался с генеральным директором Coinbase Брайаном Армстронгом. Однако впоследствии Ye отказался от идеи создания собственной криптовалюты, но передумал на фоне успеха мемкойна Трампа.