KFC запускает в столице новый формат заведения
- KFC открывает первый вегетарианский ресторан в Киеве, расположенный в ТРЦ Blockbuster Mall, с меню на основе растительных заменителей мяса.
- Ресторан предлагает адаптированные классические блюда, такие как веджи-стрипсы и веджи бургер, и использует новый слоган "100% вкуса. 0% курицы".
Сеть ресторанов быстрого питания KFC запускает в столице новый формат заведения – полностью вегетарианский ресторан. Это первый подобный проект бренда на территории Украины.
Новый ресторан KFC без курицы?
Новое заведение открыли в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Его меню создано на основе растительных заменителей мяса, в частности микопротеина - ингредиента, который получают из природного гриба, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечают, что такая альтернатива богата белком и клетчаткой, не содержит холестерина и имеет меньшее влияние на окружающую среду, по сравнению с мясной продукцией.
Однако ресторан не является полностью веганским: в блюдах используют молочные продукты и яйца. Поэтому позиционирование остается в пределах вегетарианского формата.
Что в меню?
KFC адаптировал свои классические позиции под новую концепцию, поэтому посетителям будут доступны такие блюда:
- Веджи-стрипсы
- Веджи бургер
- Веджи твистер
- Салат с веджи-стрипсами
- Рисбокс с соусом терияки
Все блюда будут подаваться в специально разработанной упаковке, а интерьер заведения также претерпел изменения: вместо традиционных красных элементов теперь преобладают зеленые оттенки и растительные мотивы.
Как будет выглядеть вегетарианский ресторан в Киеве / Фото пресс-служба KFC
Новое позиционирование?
На смену известному образу курицы пришел новый слоган: "100% вкуса. 0% курицы". В пресс-службе компании подчеркнули, что такой шаг – это не просто маркетинговый эксперимент:
Для бренда, который ассоциируется прежде всего с мясной продукцией, запуск вегетарианского формата – это демонстрация открытости к изменениям и готовности к новым гастрономическим вызовам,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
- Запуск первого вегетарианского KFC в Киеве является частью глобальной трансформации индустрии быстрого питания, которая все активнее адаптируется к изменениям в потребительских привычках, пишет independent.
- В частности, в Великобритании, США, Канаде, Израиле и Нидерландах KFC периодически запускает "безкурительные" блюда с использованием микопротеина, сои или горохового белка.
- В 2022 – 2023 годах сеть сотрудничала с компаниями Beyond Meat и Quorn, которые специализируются на альтернативном белке.
- В Лондоне в 2022 году KFC временно открывал полностью веганский ресторан.
К слову, украинцы продолжают активно тратить деньги в кафе, ресторанах и сервисах доставки. Лидеры среди фастфуда – McDonald's и KFC, свидетельствуют данные дашборда от monobank. По объемам расходов с начала года, McDonald's имеет оборот около 4,52 миллиарда гривен, в то время как KFC – примерно 598 миллионов гривен.