Сеть ресторанов быстрого питания KFC запускает в столице новый формат заведения – полностью вегетарианский ресторан. Это первый подобный проект бренда на территории Украины.

Новый ресторан KFC без курицы?

Новое заведение открыли в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Его меню создано на основе растительных заменителей мяса, в частности микопротеина - ингредиента, который получают из природного гриба, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечают, что такая альтернатива богата белком и клетчаткой, не содержит холестерина и имеет меньшее влияние на окружающую среду, по сравнению с мясной продукцией.

Однако ресторан не является полностью веганским: в блюдах используют молочные продукты и яйца. Поэтому позиционирование остается в пределах вегетарианского формата.

Что в меню?

KFC адаптировал свои классические позиции под новую концепцию, поэтому посетителям будут доступны такие блюда:

Веджи-стрипсы

Веджи бургер

Веджи твистер

Салат с веджи-стрипсами

Рисбокс с соусом терияки

Все блюда будут подаваться в специально разработанной упаковке, а интерьер заведения также претерпел изменения: вместо традиционных красных элементов теперь преобладают зеленые оттенки и растительные мотивы.

Как будет выглядеть вегетарианский ресторан в Киеве / Фото пресс-служба KFC

Новое позиционирование?

На смену известному образу курицы пришел новый слоган: "100% вкуса. 0% курицы". В пресс-службе компании подчеркнули, что такой шаг – это не просто маркетинговый эксперимент:

Для бренда, который ассоциируется прежде всего с мясной продукцией, запуск вегетарианского формата – это демонстрация открытости к изменениям и готовности к новым гастрономическим вызовам,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Запуск первого вегетарианского KFC в Киеве является частью глобальной трансформации индустрии быстрого питания, которая все активнее адаптируется к изменениям в потребительских привычках, пишет independent.

В частности, в Великобритании, США, Канаде, Израиле и Нидерландах KFC периодически запускает "безкурительные" блюда с использованием микопротеина, сои или горохового белка.

В 2022 – 2023 годах сеть сотрудничала с компаниями Beyond Meat и Quorn, которые специализируются на альтернативном белке.

В Лондоне в 2022 году KFC временно открывал полностью веганский ресторан.

К слову, украинцы продолжают активно тратить деньги в кафе, ресторанах и сервисах доставки. Лидеры среди фастфуда – McDonald's и KFC, свидетельствуют данные дашборда от monobank. По объемам расходов с начала года, McDonald's имеет оборот около 4,52 миллиарда гривен, в то время как KFC – примерно 598 миллионов гривен.