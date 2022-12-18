Китайські автовиробники збільшують свої прибутки на російському ринку, оскільки західні санкції та припинення поставок американських і європейських брендів викликали небувале зростання цін на машини.
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Продаж західних марок авто
- Товарні запаси марок автомобілів, котрі пішли з російського ринку, будуть розпродані до кінця I кварталу 2023 року.
- Що стосується вартості, то нові машини подорожчають на 10%. Все залежатиме від курсу та логістики.
За словами гендиректор ГК "Автодім" Андрія Ольховського, компанії з КНР "продовжать нарощувати обсяги та заробляти прибуток" на російському ринку.
Водночас дилери додають, що вартість машин залежатиме від курсів валют і логістичних ланцюжків поставок.
До теми Після виходу західних брендів: китайські виробники автомобілів захоплюють ринок Росії
Які автовиробники залишили ринок Росії
- Ford Motor Co продав свою частку та вийшов з російського ринку, однак, якщо протягом п'яти років "глобальна ситуація зміниться", автовиробник може повернутись.
- Mercedes-Benz продав свій завод в Підмосков'ї та майно дилеру марки ДК "Автодім" й залишає ринок Росії.
- Російське представництво Toyota повністю припинило виробництво авто на заводі у Санкт-Петербурзі та звільнило частину працівників.
- У Nissan заявили, що передасть свій російський бізнес державній компанії за 1 євро. Збитки від такої угоди складуть близько 687 мільйонів доларів.
- Також ще ряд автовиробників та іншого іноземного бізнесу вийшли з російського ринку, повідомивши про це після початку повномасштабної війни в Україні.