Насколько затруднительное положение?

Показатели Kodak свидетельствуют об ухудшении финансового состояния. Так, выручка за квартал снизилась на 3% – до 263 миллионов долларов, а чистый результат изменился с прибыли в 26 миллионов долларов в прошлом году на убыток в 26 миллионов долларов, сообщает CNN, информирует 24 Канал.

Денежные резервы сократились до 155 миллионов долларов, причем только 70 миллионов доступны в США.

Какой план у Kodak?

Чтобы сохранить ликвидность, компания приостановила выплаты по пенсионной программе. При этом в Kodak отметили, что пошлины почти не влияют на бизнес, ведь большинство продукции – от камер и пленки до чернил производят в США.

Несмотря на кризис, руководство планирует реструктуризировать долг, частично досрочно погасить кредиты и развивать направление производства фармацевтических ингредиентов, начатое в 2020 году.

Публикация отчета обвалила акции компании более чем на 25%.

Справочно. Kodak основал в 1892 году Джордж Истмен. В ХХ веке бренд стал символом фототехники, а его пленка и камеры были в миллионах семей. Однако с развитием цифровых технологий компания потеряла лидерство и в 2012 году объявила о банкротстве, после чего пыталась диверсифицировать бизнес.