Американская корпорация Eastman Kodak, которая работает уже более 133 лет, предупредила инвесторов о серьезных рисках для дальнейшей деятельности. В финотчете за второй квартал 2025 года компания признала, что не имеет гарантированного финансирования или достаточных средств, чтобы погасить долги на сумму около 500 миллионов долларов.

Насколько затруднительное положение?

Показатели Kodak свидетельствуют об ухудшении финансового состояния. Так, выручка за квартал снизилась на 3% – до 263 миллионов долларов, а чистый результат изменился с прибыли в 26 миллионов долларов в прошлом году на убыток в 26 миллионов долларов, сообщает CNN, информирует 24 Канал.

Денежные резервы сократились до 155 миллионов долларов, причем только 70 миллионов доступны в США.

Какой план у Kodak?

Чтобы сохранить ликвидность, компания приостановила выплаты по пенсионной программе. При этом в Kodak отметили, что пошлины почти не влияют на бизнес, ведь большинство продукции – от камер и пленки до чернил производят в США.

Несмотря на кризис, руководство планирует реструктуризировать долг, частично досрочно погасить кредиты и развивать направление производства фармацевтических ингредиентов, начатое в 2020 году.

Публикация отчета обвалила акции компании более чем на 25%.

Справочно. Kodak основал в 1892 году Джордж Истмен. В ХХ веке бренд стал символом фототехники, а его пленка и камеры были в миллионах семей. Однако с развитием цифровых технологий компания потеряла лидерство и в 2012 году объявила о банкротстве, после чего пыталась диверсифицировать бизнес.