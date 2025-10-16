Компании-резиденты Дія.City, работающие в сфере онлайн-казино, с начала 2024 года забронировали от мобилизации 58 своих работников.

Как это удалось обнаружить?

Об этом говорится в расследовании hromadske, которое базируется на данных из двух независимых источников, информирует 24 Канал.

Смотрите также Временная бронь для военнообязанных: кого могут защитить на 45 дней

Как отметили расследователи, речь идет о компаниях, имеющих лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр, но одновременно пользуются налоговыми льготами и преимуществами статуса резидента Дія.City – в частности, правом на бронирование персонала.

О каких конкретных компаниях речь?

Среди таких бизнесов – "Фавбет Тек" (ныне "Хайлоад Солюшнз"), которая с июля 2024-го по август 2025-го забронировала 20 работников. Компания входит в орбиту международной группы Favbet и занимается разработкой программного обеспечения для онлайн-казино.

Еще одна компания – "Биллтех геймз", имеющая лицензию на деятельность в сфере азартных игр и ставшая резидентом Дія.City в октябре 2023 года. Она забронировала 10 сотрудников. Ее владельцем, по данным журналистов, является бывший патрульный полиции из Винницкой области Андрей Рутковский.

Кроме того, ООО "Компьютерный сервис", получившее статус резидента в июле 2023-го, забронировало семерых работников на период с августа 2024-го по август 2025-го.

В перечень попали и разработчики социальных казино – проектов, которые работают с виртуальными валютами, а не реальными деньгами. Компании "Продакт меднес юкрейн" и "Плейтика Украина", которые являются резидентами Дія.City, забронировали 21 сотрудника.

Что говорят и Дія.City?

В Дія.City объяснили, что эти компании не проводят азартные игры непосредственно, а лишь создают программное обеспечение для соответствующих платформ.

Разработчики ПО не являются операторами азартных игр, поэтому формально они имеют право на статус резидента,

– отметил юридический советник проектного офиса Дія.City Алексей Добронравов.

Больше о Дія. Сіту