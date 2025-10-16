Компании с онлайн-казино забронировали своих работников через ДіяСіту, – расследование
- Компании-резиденты Дія.City в сфере онлайн-казино с начала 2024 забронировали 58 работников от мобилизации.
- Среди таких компаний "Фавбет Тек" и "Биллтех геймз", которые используют налоговые льготы и преимущества статуса резидента Дія.City.
Компании-резиденты Дія.City, работающие в сфере онлайн-казино, с начала 2024 года забронировали от мобилизации 58 своих работников.
Как это удалось обнаружить?
Об этом говорится в расследовании hromadske, которое базируется на данных из двух независимых источников, информирует 24 Канал.
Как отметили расследователи, речь идет о компаниях, имеющих лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр, но одновременно пользуются налоговыми льготами и преимуществами статуса резидента Дія.City – в частности, правом на бронирование персонала.
О каких конкретных компаниях речь?
Среди таких бизнесов – "Фавбет Тек" (ныне "Хайлоад Солюшнз"), которая с июля 2024-го по август 2025-го забронировала 20 работников. Компания входит в орбиту международной группы Favbet и занимается разработкой программного обеспечения для онлайн-казино.
Еще одна компания – "Биллтех геймз", имеющая лицензию на деятельность в сфере азартных игр и ставшая резидентом Дія.City в октябре 2023 года. Она забронировала 10 сотрудников. Ее владельцем, по данным журналистов, является бывший патрульный полиции из Винницкой области Андрей Рутковский.
Кроме того, ООО "Компьютерный сервис", получившее статус резидента в июле 2023-го, забронировало семерых работников на период с августа 2024-го по август 2025-го.
В перечень попали и разработчики социальных казино – проектов, которые работают с виртуальными валютами, а не реальными деньгами. Компании "Продакт меднес юкрейн" и "Плейтика Украина", которые являются резидентами Дія.City, забронировали 21 сотрудника.
Что говорят и Дія.City?
В Дія.City объяснили, что эти компании не проводят азартные игры непосредственно, а лишь создают программное обеспечение для соответствующих платформ.
Разработчики ПО не являются операторами азартных игр, поэтому формально они имеют право на статус резидента,
– отметил юридический советник проектного офиса Дія.City Алексей Добронравов.
Больше о Дія. Сіту
Дія.City запустили в феврале 2022 года как специальную правовую и налоговую модель для IT-бизнеса. Это инициатива Министерства цифровой трансформации, которая имеет целью создать благоприятные условия для развития технологических компаний и привлечения инвестиций.
Резиденты Дія.City получают льготное налогообложение, возможность оформлять специалистов по гиг-контрактам, а также могут претендовать на статус "критически важных", что позволяет бронировать часть сотрудников от мобилизации.
В то же время механизм бронирования неоднократно вызывал общественные дискуссии, в частности из-за непрозрачности критериев и появления в перечнях компаний, деятельность которых мало связана с обороноспособностью страны.
К слову, бюджет получил 175,2 миллиона гривен от первых новых лицензий, которые выдало государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity.