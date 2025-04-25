Польша запускает дешевые кредиты для бизнеса, который отстраивает Украину

В Польше стартовала государственная программа "Кредит для участия в восстановлении Украины", которая предусматривает льготное финансирование для польских компаний, заинтересованных в инвестициях и реализации проектов в Украине.

Сколько кредитов выдадут и какие условия

Как сообщает Министерство экономики Украины, общий бюджет программы составляет не менее 250 миллионов злотых (около 58,25 миллионов евро), передает 24 Канал.

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Максимальная сумма кредита для одного предприятия – 10 миллионов злотых (более 2,3 миллионов евро).

Заметьте. Кредиты будут предоставлять под 2% годовых на срок до 12 лет, а заявки уже начали принимать 3 компании-партнеры польского Bank Gospodarstwa Krajowego.

Средства можно направлять на:

логистику товаров, строительных материалов, техники и ресурсов для проектов в Украине;

участие в развитии инфраструктуры: дороги, железная дорога, энергетика, водоснабжение, жилье;

медицинские проекты, в частности производство протезов и перевязочных материалов для Украины;

разработку технико-экономического обоснования, исследований и инвестпроектов;

импорт украинских товаров и услуг;

поддержку предприятий, приобщающихся к восстановлению экономики Украины.

Программой также предусмотрено финансирование покупки недвижимости в Польше (например, складов или фабрик), если это напрямую связано с инвестиционными планами по Украине.