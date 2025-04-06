Начало карьеры и основание Oracle

Как Ларри Эллисон стал миллиардером, какие принципы привели к такой карьере, и какие инвестиции и увлечения позволяют ему оставаться в авангарде технологического мира, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В рейтинге самых богатых миллиардеров мира сменился лидер

Ларри родился 17 августа 1944 года в Нью-Йорке. Его мать была одной из первых женщин, которые работали в сфере медицины, а отца он так и не увидел. В 9 лет его отправили к бабушке, что значительно повлияло на его характер и стремление к независимости.

Эллисон не имел возможности сразу поступить в университет, но он стремился учиться и в конце концов стал студентом университета Иллинойс, а затем перевелся в университет Чикаго. Он покинул обучение в университете, так и не завершив его, но уже тогда начал работать в различных компаниях, получая опыт в сфере программирования.

Заметьте. В 1977 году, работая в компании Ampex, он принял участие в создании системы для обработки данных для ЦРУ. Именно эта работа и стала основой для создания Oracle.

В 1979 году он основал компанию Software Development Laboratories (SDL), которая позже изменила название на Oracle, вдохновленную проектом для разработки баз данных, поддерживающих SQL. Его новаторские идеи и способность предвидеть потребности рынка привели к быстрому росту компании.

Успех Oracle и доминирование на рынке

Oracle быстро завоевала популярность благодаря инновационным технологиям в обработке баз данных. В отличие от других компаний того времени, Oracle была первой, которая предлагала программное обеспечение, позволяющее организациям эффективно управлять огромными объемами данных. Уже в 1986 году Oracle стала публичной компанией, а цена акций превысила все ожидания.

В середине 1990-х Oracle обрела лидерство на рынке программного обеспечения для баз данных, в частности благодаря своей способности к быстрой адаптации к новым технологиям и рыночным требованиям. Это стало основой для роста компании и огромного обогащения ее основателя. Эллисон продолжал развивать компанию, покупать новые технологии и расширять возможности через стратегические приобретения.

Миллиардер из технологического сектора

Ларри Эллисон стал миллиардером в начале 2000-х. Его состояние резко выросло, когда акции Oracle стремительно подорожали.

Внимание. По версии Forbes Эллисон входит в пятерку самых богатых людей мира, его состояние оценивается в более 190 миллиардов долларов.

Кроме того, Ларри стал одним из крупнейших инвесторов в другие технологические компании и предприятия. Он активно вкладывает деньги в новые инновационные стартапы, технологии и инфраструктурные проекты. Также он является владельцем значительной части Tesla и активно поддерживает инициативы в области искусственного интеллекта и автономного транспорта.

Стиль жизни и другие интересы

Ларри Эллисон известен не только своим бизнес-успехом, но и эксцентричным стилем жизни. Он владеет несколькими роскошными имениями, в частности на Гавайях, и даже целым островом Lanai, который приобрел за 300 миллионов долларов. Его частный лайнер, огромные коллекции арт-объектов и увлечение яхтами также стали частями его имиджа.

Однако он не только сосредоточен на богатствах. Эллисон также интересуется спортивными достижениями и стал владельцем команды Oracle Team USA, которая выигрывала Кубок Америки по парусному спорту.

Филантропия и наследие

Несмотря на эксцентричный образ жизни, Ларри также активно занимается благотворительностью, хотя не так публично, как другие миллиардеры. Он поддерживает различные инициативы в области образования, науки и здравоохранения, а также активно занимается финансированием медицинских исследований.

Ларри Эллисон – не просто бизнесмен, а символ инновационного мышления и решимости. Его путь к успеху показывает, как благодаря решительности, интеллекта и способности предвидеть будущие технологические тенденции можно построить одну из крупнейших технологических империй в мире.