Лише три японські компанії повністю вийшли з російського ринку

японські компанії

Скільки японських компаній працює в Росії

Після вторгнення Росії в Україну Японія запровадила санкції разом зі США та ЄС.

Лише 74 зі 168 зареєстрованих японських компаній у Росії законсервують свої потужності або підуть з цього ринку, зокрема, це 44% від загальної кількості й лише деякі з них, включаючи енергетичну компанію ENEOS, NTT Data і Fanuc, повністю вийшли з Росії. Такі дані наводить Teikoku Databank Ltd станом на серпень.

Для порівняння, 27% американських компаній повністю вийшли з Росії, а також 33% канадських і 46% британських компаній.

При цьому варто зазначити, що такі великі японські компанії як Uniqlo, Nintendo, Hitachi, Mitsubishi Electric, Japan Tobacco і Toridoll Holdings об’єдналися аби призупинити власний бізнес в Росії.

На тлі російсько-української війни економічні втрати японських компаній на російському ринку можуть бути більш серйозними в довготривалій перспективі та попри це, варто зазначити турбулентну динаміку торговельного російсько-японського балансу.

Так, за даними Міністерства фінансів Японії, японський експорт в Росії у липні 2022 року зріс до 54 495 мільйонів єн у порівнянні 40 751 мільйон єн у серпні 2021 році.

Енергетична залежність Японії

Та вже у серпні 2022 року у зв’язку зі зростанням світових цін на енергоносії торгівля Японії з Росією зросла на 31% – імпорт російського скрапленого природного газу в Японію зріс на 211% порівняно з серпнем 2021 року та на 386% у грошовому еквіваленті відповідно.

Враховуючи це, можна дійти висновку, що Японія навряд чи припинить купувати російські енергоносії через свою залежність від імпортної енергії, стрімкого зростання цін на енергоносії та конкурентоспроможної ціни на російську енергію. За даними Center for Research on Energy and Clean Air (CREA)⁶ в 2022 році Японія купила російських енергоносіїв на суму 2,6 млрд. доларів США.

За даними Jiji Press та Nippon.com⁷, станом на початок квітня 2022 року до 15 287 компаній в Японії мали угоди або непрямі ділові зв’язки з російськими фірмами, згідно зі звітом опитування компанії кредитних досліджень Teikoku Databank Ltd.

Ці компанії неминуче постраждають від економічних санкцій, накладених на Росію через її вторгнення в Україну, і, можливо, будуть змушені скоротити чи скасувати свої угоди через торговельні обмеження або закуповувати продукцію в альтернативних постачальників, йдеться у звіті.

Станом на березень 2022 року 338 фірм Японії мали прямі експортні чи імпортні угоди з російськими компаніями, і вони мали ділові зв’язки з 14 949 компаніями Японії.

Багато з тих, хто займався експортом до Росії, були компаніями, що займалися виробництвом автомобілів, деталей машин або електронних компонентів. Teikoku Databank прогнозує у звіті, що попит переважно на виробництво автомобілів для Росії, загальним обсягом понад 100 000 одиниць на рік, поки що зникне.

Серед імпортерів найбільш розповсюдженими були оптова торгівля пиломатеріалами та морепродуктами.

За даними, зібраними KSE Institute⁸, у 2021 році 156 японських компаній забезпечили роботою щонайменше 37 800 людей, ці компанії отримали $19,5 млрд річного доходу, мали $7,3 млрд капіталу та $8,9 млрд активів.

Тільки 3 компанії вже повністю вийшли з Росії з продажем своїх часток (а саме NTT DATA, Mitsubishi Logisnext і Furuno), ще 47 компаній призупинили свою діяльність або оголосили про вихід найближчим часом.