Что известно о сделке

О сделке компания сообщила в понедельник, 9 июня, информирует Bloomberg, передает 24 Канал. Инвестиционная компания Inflexion, которая ранее владела Medik8, останется миноритарным акционером. Текущая управленческая команда бренда продолжит свою работу. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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Основанная в 2009 году, Medik8 позиционирует себя как бренд доступной профессиональной косметики. Приобретение позволяет L'Oréal усилить присутствие в категории уходовых средств и расширить портфель в среднем ценовом сегменте.

L'Oréal инвестирует в новые направления

В контексте стремительного роста спроса на косметику для ухода за кожей, в частности благодаря популярности в социальных сетях вроде TikTok, L'Oréal активно инвестирует в эту категорию. Так, в 2023 году компания также приобрела австралийский бренд Aesop, специализирующийся на люксовой косметике.

Дерматологическое подразделение L'Oréal, в который входят такие бренды, как CeraVe и Vichy, показал самые высокие темпы роста среди всех направлений бизнеса компании в 2024 году.

С начала 2025 года акции L'Oréal выросли на 11% – после спада в 2024-м, вызванного замедлением продаж в США и Китае. Другие бренды компании – Maybelline New York, Garnier и Kérastase – в апреле отметили рост продаж, в частности благодаря высокому спросу на премиальную косметику и духи.