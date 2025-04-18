Роскошь переиграла роскошь: LVMH вытеснили из лидеров рынка
- LVMH потеряла статус самой дорогой публичной компании Европы, уступив Hermès после падения акций на 7%.
- Уменьшение спроса в США и медленный рост в Китае повлияли на рынок роскоши, в частности на акции LVMH, Kering, Hermès, Richemont и Prada.
Французский гигант роскошной индустрии LVMH потерял статус самой дорогой публичной компании Европы, уступив конкуренту Hermès. Это произошло после того, как акции LVMH резко упали на 7%, снизив ее рыночную капитализацию до 246 миллиардов евро.
Что происходит на рынке
В то время рыночная стоимость Hermès достигла 247 миллиардов евро. Как сообщает Reuters, к падению стоимости акций привели более слабые, чем ожидалось, результаты продаж в первом квартале, передает 24 Канал
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На рынок негативно повлияло снижение спроса в США – особенно на косметику и коньяк – а также сдержанный рост на китайском рынке.
На фоне падения LVMH, снижение котировок продемонстрировали и другие представители сегмента роскоши.
В частности, акции Kering (владелец Gucci) потеряли 2%, Hermès – 0,3%, швейцарская Richemont (владелец Cartier) – 0,7%, а итальянская Prada – 4,2%.