Роскошь переиграла роскошь: LVMH вытеснили из лидеров рынка

Французский гигант роскошной индустрии LVMH потерял статус самой дорогой публичной компании Европы, уступив конкуренту Hermès. Это произошло после того, как акции LVMH резко упали на 7%, снизив ее рыночную капитализацию до 246 миллиардов евро.

Что происходит на рынке

В то время рыночная стоимость Hermès достигла 247 миллиардов евро. Как сообщает Reuters, к падению стоимости акций привели более слабые, чем ожидалось, результаты продаж в первом квартале, передает 24 Канал

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На рынок негативно повлияло снижение спроса в США – особенно на косметику и коньяк – а также сдержанный рост на китайском рынке.

На фоне падения LVMH, снижение котировок продемонстрировали и другие представители сегмента роскоши.

В частности, акции Kering (владелец Gucci) потеряли 2%, Hermès – 0,3%, швейцарская Richemont (владелец Cartier) – 0,7%, а итальянская Prada – 4,2%.