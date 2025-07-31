Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вводит в корпоративное законодательство новую норму. Она предусматривает возможность формирования дополнительного капитала ООО.

Что одобрила Рада?

Законопроект дополняет статью 12 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" новыми нормами, которые позволяют участникам вносить дополнительные взносы, не меняя уставного капитала или долей, информирует 24 Канал.

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В современном законодательстве Украины такая возможность не урегулирована, что создает юридическую неопределенность для инвесторов.

Что меняет новая норма?

В ООО инвесторы могли вносить средства только через увеличение уставного капитала, то есть с обязательным изменением долей каждого участника. Как следствие, привлечения инвестиций требовало переоформления долей, что было сложно, долго не всегда комфортно для участников.

Из-за отсутствия альтернативного механизма, компании вынуждены были регистрировать иностранные структуры или инвестировать через оффшоры.

Изменения после принятия:

ООО сможет принимать деньги, ценные бумаги или иное имущество в дополнительный капитал, без изменения долей участников.

Соответствующее решение будет приниматься общим собранием участников ООО.

Инвестор сможет инвестировать напрямую в украинское ООО, не требуя долю, и не создавая иностранные структуры.

Зачем это нужно Прежде всего для привлечения инвестиций в ООО в национальной юрисдикции без необходимости структурирования через оффшоры. Также это важно в контексте обеспечения защиты миноритарных участников от размывания их долей. Этот шаг должен улучшить украинское законодательство и привести его в соответствие с международными практиками.

Что дальше?

28 мая 2025 года Комитет Рады рекомендовал принять закон проект № 13002 за основу и в целом. Решение поддержали 253 депутата. После первого чтения его еще должны принять во втором чтении, прежде чем закон вступит в силу.