Акции достигли максимума: Microsoft снова самая дорогая компания мира

Рыночная капитализация Microsoft достигла 3, 48 триллиона долларов. Это вернуло компанию на первое место среди самых дорогих компаний мира.

Во сколько оценивают акции Microsoft

Акции Microsoft выросли на 0,8% – до 467,68 долларов. Это рекордные показатели для компании за последние 11 месяцев, информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Что происходит на глобальном рынке

Рыночная капитализация Nvidia сейчас составляет 3,42 триллиона долларов, тогда как Apple следует за ней с оценкой в 3 триллиона долларов.

Примечательно, что акции Microsoft достигали рекордного уровня в июле 2024 года. С начала 2025 года цена акций выросла на 11%, тогда как индекс Nasdaq почти не изменился.

Акции крупных компаний подверглись падению, в частности, из-за обвала акций Tesla, который состоялся после публичной ссоры между генеральным директором Tesla Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

Прогноз для Microsoft

Инвесторы Microsoft остаются уверенными в стабильности компании. А гендиректор Microsoft Сатья Наделла отметил важность партнерства с OpenAI.

По его словам, OpenAI сделала новые крупные инвестиции в облачную платформу Microsoft Azure. Общие вложения Microsoft в OpenAI уже достигли почти 14 миллиардов долларов.