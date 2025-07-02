Новый стандарт напряжения: как 230 вольт повлияет на зарядные станции для электромобилей

С 1 июля в Украине действует новый стандарт напряжения - 230/400 вольт с допустимым отклонением ±10%. Это означает, что напряжение в однофазных розетках теперь должно держаться в пределах от 207 до 253 вольт.

Что изменилось

Новый стандарт 230/400 вольт, утвержден Минэкономики, официально закрепляет работу сетей в диапазоне, к которому уже привыкли производители зарядного оборудования, электромобили и большинство современных бытовых устройств. Что меняется для владельцев электромобилей и операторов зарядной инфраструктуры, рассказывает 24 Канал.

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Заметьте. До 1 июля в Украине формально действовал старый советский стандарт: 220 вольт для однофазных и 380 вольт для трехфазных сетей. На практике напряжение часто достигало 250 – 260 вольт, особенно в вечерние часы или в селах.

Как это повлияет на зарядные станции

Более плавная работа зарядных устройств

Большинство зарядных станций (AC) работают в диапазоне 208– 240 вольт – особенно это касается бытовых зарядок типа Mode 2 или Mode 3 (например, Wallbox или портативных зарядок). Переход на официальные 230 вольт означает меньше скачков, а следовательно меньше перегревов, аварий и отключений.

Ускорение заряда

Большая стабильность напряжения означает, что мощность заряда будет ближе к номинальной. Например, 7-киловаттная станция при 220 вольт могла выдавать примерно 6,5 киловатт, а при стабильных 230 вольт – ближе к 7 киловатт. Это может сократить время заряда на 10 – 15%.

Уязвимость к перенапряжению

Допустимое верхнее значение в 253 вольт – это предел для некоторых устаревших зарядных устройств или китайских моделей, не сертифицированных по стандартам ЕС. Если зарядное устройство не имеет защиты от перенапряжения, оно может автоматически отключиться или даже сгореть.

Лучшее прогнозирование нагрузки для операторов

Операторы крупных сетей зарядок, например TOKA, AutoEnterprise или UGV Chargers, смогут точнее рассчитывать нагрузку на трансформаторы, особенно в пиковые часы. Это уменьшает вероятность сбоев в работе хабов и мультизарядных станций.

Что это значит для владельцев электромобилей Если заряжаете дома, то первое, что стоит понимать, – зарядка станет немного быстрее, если сеть стабильна. Если у вас зарядное устройство без встроенной защиты, стоит дополнительно установить стабилизатор или УЗО/реле напряжения. Владельцам старых Leaf или других авто первой волны следует проверить, не чувствителен ли зарядный блок к напряжению более 250 В. А вот, если заряжаетесь на общественных станциях, изменения будут почти незаметны, поскольку большинство зарядок уже работают по евростандарту.

Заметьте. Повышение стабильности может положительно повлиять на количество доступных портов в часы пик. Новый стандарт напряжения - это положительное изменение для рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры. Он делает сеть ближе к европейским нормам, уменьшает риски перегревов и поломок, а также позволяет более эффективно заряжать авто. Однако если у вас дома нестабильное напряжение или старая зарядка - лучше проверить техническое состояние системы и дополнительно защитить оборудование.