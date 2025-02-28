Какие фармацевтические компании обыскивают

Утром обыски проводятся в офисах, которые также являются производственными помещениями корпорации "Артериум", АО "Фармак" и фармацевтической компании "Дарница", передает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

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По словам собеседника, эти действия выглядят как попытка давления на фармацевтический сектор с целью снижения цен на лекарства. Оперативное сопровождение обысков обеспечивает Служба безопасности Украины.

Те, кто проводит обыски, запрашивают информацию, которую можно было бы получить элементарно отправив запрос. Обыски проводятся как на заводах, так и в домах работников. Все напоминает "кейс Мазепы",

– рассказывает собеседник Экономической правды.

В то же время полиция Киева сообщила, что следственные действия проводятся на территории четырех предприятий, занимающихся производством лекарственных средств. В рамках начатого уголовного производства правоохранители осуществляют обыски в служебных помещениях этих учреждений.