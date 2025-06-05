Израильский бизнесмен Офер Керзнер покупает два знаковых объекта в центре Киева

Инвестиционно-девелоперская компания City Capital Group, принадлежащая израильскому предпринимателю Оферу Керзнеру, готовится стать новым владельцем двух знаковых объектов коммерческой недвижимости в центре Киева - бизнес-центра "Леонардо" и торгового центра "Универмаг "Украина".

За сколько продали здания

Об этом сообщает Forbes Ukraine, оценивая стоимость потенциальной сделки в пределах 70 – 100 миллионов долларов, информирует 24 Канал.

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В рамках сделки Керзнер получит первую очередь БЦ "Леонардо", расположенную в реконструированном здании бывшей гостиницы. Общая площадь комплекса составляет 60 тысяч квадратных метров.

ТРЦ "Универмаг "Украина", возведенный еще более полувека назад и капитально реконструирован в 2004 году, имеет площадь более 45 тысяч квадратных метров. Среди ключевых арендаторов известные бренды Velmart, Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay и другие.

Справочно. City Capital Group – украинская компания, специализирующаяся на инвестициях и развитии коммерческой недвижимости. Ее основатель Офер Керзнер активно работает на украинском рынке с 1998 года, известен также как меценат.