Последствия удара

Об этом сообщили представители компании, передает 24 Канал. Во время обстрела в офисе никого не было, поэтому, к счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

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Однако в результате удара выгорело все здание, включая серверы, которые содержали базы данных и документы.

Несмотря на это, сеть магазинов продолжает работу, 48 команд и 250 работников по всей Украине обеспечивают обслуживание клиентов.

Восстановление продолжается

В компании предупреждают о возможных временных неудобствах, поскольку некоторые процессы пока выполняются вручную. Команда заверила, что делает все возможное, чтобы покупатели не почувствовали последствий атаки.

"Мы восстановим все разрушенное. Наши магазины работают и будут работать дальше. Ваша поддержка сейчас для нас – бесценна", – добавили в "Сырном королевстве".