Во время атаки на Киев уничтожен главный офис всеукраинской сети сырных магазинов
- Во время атаки на Киев уничтожен офис компании "Сырное королевство", но жертв и пострадавших удалось избежать.
- Сеть магазинов продолжает работу, хотя некоторые процессы выполняются вручную из-за потери серверов и баз данных.
В результате ночной атаки российских дронов-камикадзе 23 июня был полностью уничтожен офис компании "Сырное королевство" в Киеве.
Последствия удара
Об этом сообщили представители компании, передает 24 Канал. Во время обстрела в офисе никого не было, поэтому, к счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.
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Однако в результате удара выгорело все здание, включая серверы, которые содержали базы данных и документы.
Несмотря на это, сеть магазинов продолжает работу, 48 команд и 250 работников по всей Украине обеспечивают обслуживание клиентов.
Восстановление продолжается
В компании предупреждают о возможных временных неудобствах, поскольку некоторые процессы пока выполняются вручную. Команда заверила, что делает все возможное, чтобы покупатели не почувствовали последствий атаки.
"Мы восстановим все разрушенное. Наши магазины работают и будут работать дальше. Ваша поддержка сейчас для нас – бесценна", – добавили в "Сырном королевстве".