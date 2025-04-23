Судебный процесс против Google

Об этом под присягой заявил Ник Терли, руководитель отдела продуктов OpenAI, во время судебного процесса по делу против Google, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На вопрос, заинтересована ли компания в покупке Chrome в случае принудительной продажи, Терли ответил:

"Да, мы бы хотели, как и многие другие стороны".

Какова вероятность сделки

Сейчас OpenAI уже имеет собственное расширение для Chrome, но, по мнению Терли, более глубокая интеграция позволила бы компании создать значительно лучший пользовательский опыт.

"Мы могли бы предложить действительно невероятные впечатления и познакомить пользователей с тем, как выглядит первый опыт ИИ", – добавил он.

В чем обвиняют Google

Еще в 2024 году федеральный суд США признал Google монополистом на рынке поиска. Дело сопровождало масштабное расследование Министерства юстиции, которое выявило, что компания годами платила миллиарды долларов, чтобы обеспечить доминирование своей поисковой системы как основной на устройствах и в браузерах.

Правительство настаивает на разделении бизнеса Google: в частности, на выделении браузера Chrome и операционной системы Android в отдельные компании. Также предлагается прекратить практику эксклюзивных соглашений и предоставить конкурентам доступ к поисковым данным.

Важно. Это может стать первым случаем разделения крупной технокомпании со времен антимонопольного дела против Microsoft более 25 лет назад. Решение по делу ожидается до августа 2025 года.