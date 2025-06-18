Основатель Spotify инвестировал 600 миллионов евро в стартап, который поставляет дроны Украине

Основатель музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк вложил 600 миллионов евро в компанию Helsing – оборонный стартап со штаб-квартирой в Германии, который в частности, поставляет ударные беспилотники для ВСУ.

Helsing – не новичок в портфеле Prima Materia

Речь идет об инвестиции фонда Prima Materia, который Эк создал вместе с предпринимателем Шакилом Ханом, сообщает Financial Times, передает 24 Канал. Фонд уже инвестировал в стартап в 2021 году, за год до полномасштабной войны.

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"Мы удваиваем наши усилия в сфере безопасности", – отметил Даниэль Эк.

Справочно. Helsing, основана в 2021 году, специализируется на разработке оборонных технологий на основе искусственного интеллекта. Со временем компания вышла за пределы "софта" и начала создавать собственные беспилотники, самолеты и подводные аппараты. Их производство размещено на юге Германии. Часть техники уже поставляется в Украину.

Амбиции компании

Кроме украинского направления, компания имеет контракты с правительствами Великобритании, Германии и Швеции. Среди других инвесторов Helsing – шведский оборонный гигант Saab, а также крупные венчурные фонды Accel, Lightspeed Ventures, Plural и General Catalyst.

Всего за три года стартап привлек 1,37 млрд евро инвестиций и сейчас входит в пятерку самых дорогих частных технологических компаний Европы.