Во сколько оценили сделку

За право разрабатывать и коммерциализировать препарат Pfizer сразу выплатит 1,25 миллиарда долларов авансом, а общая сумма потенциальной сделки может достичь 6,05 миллиарда долларов, включая бонусы и инвестиции, об этом говорится в сообщении пресс-службы, передает 24 Канал.

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Что известно о препарате

Справочно. SSGJ-707 – это экспериментальный препарат нового поколения, одновременно влияет на две ключевые мишени в организме – PD-1 и VEGF, усиливая иммунный ответ и тормозя рост сосудов в опухолях.

Лекарства сейчас проходят клинические испытания в Китае для лечения немелкоклеточного рака легких, метастатического колоректального рака и гинекологических опухолей.

Ожидается, что в 2025 году 3SBio начнет исследования III фазы в Китае. В случае успеха, компания получит дополнительные 4,8 миллиарда долларов бонусных выплат и долю в будущих прибылях.

Сколько планирует инвестировать Pfizer

Кроме того, Pfizer планирует инвестировать 100 миллионов долларов в 3SBio, а также организовать производство SSGJ-707 на территории США – в Северной Каролине и Канзасе.

На фоне объявления сделки акции 3SBio выросли на 36,4% на Гонконгской бирже во вторник.